Roma-Young Boys, arbitra il croato Jovic

La Roma vuole riscatto e primo posto. Contro lo Young Boys (giovedì alle 21 allo stadio Olimpico) i giallorossi cercano il punto che vorrebbe dire qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League da primi del girone. Designato l’arbitro della sfida, che sarà il croato Fran Jovic. Gli assistenti saranno Ivica Modric e Hrvoje Radic. Quarto uomo Mario Zebec.

In porta tornerà Pau Lopez, in difesa scelte obbligate visti gli infortuni: ci sarà Juan Jesus insieme a Fazio e Kumbulla, in alternativa pronto ancora Cristante. In mezzo al campo Diawara e Villar, con Bruno Peres e Calafiori esterni. Davanti sicuri del posto Carles Perez e Borja Mayoral, l’altra maglia se la giocano Pellegrini, Pedro e Mkhitaryan.