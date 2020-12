Roma-Young Boys: alle 14 la conferenza stampa di Fonseca e Cristante

Alle 14 Paulo Fonseca e Bryan Cristante risponderanno alle domande dei giornalisti dalla sala Champions di Trigoria. La conferenza andrà in scena dopo la rifinitura, in programma questa mattina. Il centrocampista sarà impiegato probabilmente in difesa, insieme a Fazio e Kumbulla. L’alternativa del portoghese è schierare Jesus, così da alzare l’ex Atalanta a centrocampo. Con l’assenza di Veretout, che stamattina svolge esami strumentali per valutare l’infortunio al flessore, la Roma dovrà trovare la soluzione giusta da affiancare a Lorenzo Pellegrini. Con un pareggio domani i giallorossi saranno sicuri del primo posto nel girone.