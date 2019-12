La Roma si prepara a riempire lo stadio Olimpico per la partita di Europa League contro il Wolsfberger di giovedì 12 dicembre. Come riporta un tweet della società giallorossa, si potranno acquistare i biglietti per la Tribuna Monte Mario Centrale, Tribuna Monte Mario Top centrale e Tribuna Tevere Top Nord con il 30% di sconto: la promozione vale solo se si acquistano i biglietti online e scadrà alle 15 di domani.