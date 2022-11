Roma-Wolfsburg, 1-1: ci crede Giacinti ma Pajor infrange i sogni delle giallorosse

Nonostante la magnifica prestazione al Francioni di Latina termina 1-1 il match tra Roma-Wolfsburg valido per la terza giornata del gruppo B della Women's Champions League. La squadra di Alessandro Spugna passa in vantaggio al 4' grazie alla rete di Giacinti. Partenza super per le giallorosse che si spengono verso la metà del primo tempo. Il pareggio arriva al 33' per colpa anche di un nostro errore difensivo che porta la tedesca Pajor al tiro e di conseguenza al pareggio. Al momento, entrambe le formazioni sono a quota 7 punti in classifica, fondamentali i prossimi impegni per completare al meglio l'impresa. Le ragazze torneranno in campo al Tre Fontane domenica alle 12:30 contro il Pomigliano, bisognerà aspettare invece l'8 dicembre per il prossimo impegno di Coppa.