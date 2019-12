Roma-Wolfsberger, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Un punto basta alla Roma per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Tutto passa dalla sfida di questa sera contro il Wolfsberger già eliminato. I giallorossi possono anche sperare nel primo posto che permetterebbe a Fonseca di evitare le migliori terze della Champions League e le altre prime dei gruppi. Molto, però, dipenderà dall’altra gara tra Gladbach e Basaksehir.

PROBABILI FORMAZIONI

Dopo l’ottima prestazione contro l’Inter, Mirante può scendere in campo anche contro il Wolfsberger. Florenzi favorito per una maglia da titolare a destra, con Spinazzola che può far rifiatare Kolarov sulla corsia opposta. La coppia di centrali sarà composta da Mancini e Fazio, mentre i due mediani sono confermati nelle vesti di Diawara e Veretout. Turn over anche sulla trequarti con Zaniolo e Pellegrini che partiranno dalla panchina. Dal primo minuti ci saranno Under, Mkhitaryan e Perotti dietro a Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Wernitznig, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Niangbo, Weissman.

Arbitro: Pawson

Assistenti: Betts-Hussin

IV Uomo: Madley

DOVE VEDERE ROMA-WOLFSBERGER

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Wolfsberger verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport football. Fischio d’inizio alle 21.00 con la telecronaca a cura di Riccardo Gentile e Marchegiani. Gli abbonati alla Pay Tv avranno anche la possibilità di seguire l’incontro in streaming su smartphone e tablet grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv.