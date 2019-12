Alessandro Florenzi ha siglato il suo primo autogol con la maglia della Roma. Al minuto 10 del primo tempo il capitano giallorosso ha deviato sfortunatamente il pallone, regalando il momentaneo pareggio al Wolfsberger. Come riporta Opta, si tratta del primo autogol in assoluto per Florenzi con la maglia della Roma, considerando tutte le competizioni. Fortunatamente la Roma è poi tornata in vantaggio con Dzeko al 19°minuto.