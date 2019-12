Roma-Wolfsberger, pranzo tra le dirigenze a due passi dal Colosseo – FOTO – VIDEO

La Roma ospita per l’ultima giornata del girone di Europa League il Wolfsberger. Gli austriaci arrivano all’Olimpico già aritmeticamente ultimi e senza quindi ansie da risultato, ai giallorossi serve un punto per la qualificazione con ancora la speranza di primo posto (ma dipenderà anche da Gladbach-Basaksehir). A ora di pranzo classico appuntamento istituzionale tra le dirigenze dei due club, che si incontrano a Palazzo Manfredi, a due passi dal Colosseo. Il primo ad arrivare è stato Manolo Zubiria. Presenti anche il vicepresidente Baldissoni, il Ceo Fienga, Chief Calvo e Bruno Conti. Per gli austriaci c’è anche il presidente Riegler.