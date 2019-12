Roma-Wolfsberger, i tifosi fischiano Under all’uscita dal campo: sorriso sarcastico del turco

La Roma si fa agguantare dal Wolfsberger sul punteggio di 2-2. I giallorossi si sono un po’ seduti nella ripresa e Paulo Fonseca non ha digerito l’atteggiamento della sua squadra. Il tecnico portoghese corre subito ai ripari con un doppio cambio: dentro Pellegrini e Zaniolo, fuori Perotti e Under. Ennesima prova opaca per il 17 turco, che non viene risparmiato dai suoi tifosi: al momento dell’uscita dal campo, infatti, l’attaccante della Roma viene fischiato dallo stadio. Per tutta risposta Under sorride in maniera sarcastica rivolgendosi alla Curva Sud.