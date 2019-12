Roma-Wolfsberger, i convocati di Fonseca: c’è Pellegrini, prima chiamata per il giovane Chierico – FOTO

Domani alle 21 la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico gli austriaci del Wolfsberger. L’ultima partita dei giallorossi nel Gruppo J determinerà il piazzamento degli uomini di Fonseca nella classifica finale del girone di Europa League. Fuori dai convocati del tecnico portoghese, così come Pastore, anche Smalling per un problema al ginocchio. Mirante torna in lista al posto del portiere brasiliano Fuzato. Torna Lorenzo Pellegrini. Prima chiamata per il giovane Chierico, ancora tenuto fuori Alessio Riccardi, che oggi ha preso parte alla rifinitura.

Di seguito i 21 giocatori convocati da Fonseca:

-Portieri: Pau Lopez, Mirante, Cardinali

-Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola,

-Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, Diawara, Chierico

-Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Under, Antonucci