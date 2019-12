Roma-Wolfsberger, arbitra l’inglese Pawson: esordio con i giallorossi

Match decisivo per la Roma contro il Wolfsberger. I giallorossi giovedì possono centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League contro gli austriaci: alla squadra di Fonseca basta un pareggio per avere la certezza aritmetica e non aver bisogno di guardare l’altro match. L’Uefa, intanto, ha reso noto il direttore di gara della partita dell’Olimpico: si tratta di Craig Pawson, arbitro inglese classe ’79. I collaborati saranno i connazionali Lee Betts e Ian Hussin (assistenti) e Andrew Madley (IV Uomo). Il fischietto 40enne è internazionale dal 2015 e dirigerà per la prima volta sia la Roma che il Wolfsberger. Ci sono, tuttavia, dei precedenti con le squadre italiane in Europa: lo scorso anno l’1-1 tra Betis Siviglia e Milan, tre stagioni fa il 2-2 tra Sassuolo e Rapid Vienna, un’altra austriaca.