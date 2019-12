Roma-Wolfsberger, annuncio dello speaker sui “buu” razzisti

Si chiude il primo tempo di Roma-Wolfsberger, ultimo match della fase a gironi di Europa League. I giallorossi sono in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Diego Perotti e Edin Dzeko, che ha risposto al pareggio austriaco con l’autorete di Florenzi. Nell’intervallo, però, lo speaker dello Stadio Olimpico ha diffuso un annuncio rivolto ai tifosi sul tema della sicurezza e del razzismo. Dopo Roma-Napoli (durante la quale Rocchi fermò la partita e Edin Dzeko invitò la Sud a fermarsi nei cori di discriminazione territoriale) ad inizio gara e durante l’intervallo, di prassi viene fatto diffondere un messaggio per sensibilizzare su queste tematiche. Allo stadio c’è chi ha avvertito dei “buu” razzisti ma al club non è arrivata alcuna comunicazione dall’Uefa né dagli ufficiali di gara.