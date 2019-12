Roma-Wolfsberg, il programma: rifinitura alle 11, Fonseca e Perotti in conferenza alle 13.45

La Roma si prepara per l’ultima partita del girone di Europa League. I giallorossi sfideranno giovedì sera all’Olimpico il Wolfsberg. Dzeko e compagni sono con un piede e mezzo ai sedicesimi di finale, ma manca un punto nell’ultima partita contro gli austriaci, già eliminati. Domani alle 11 la squadra sarà in campo a Trigoria per la seduta di rifinitura, con i primi 15′ aperti alla stampa. Alle 13.45 la conferenza stampa di Paulo Fonseca e Diego Perotti.

Gli austriaci invece si alleneranno poco dopo le 19 allo stadio Olimpico, alle 20 le parole di Mohamed Sahli e di un giocatore.

11.00 – Rifinitura della Roma a Trigoria

13.45 – Conferenza stampa di Paulo Fonseca e Diego Perotti

19.10 – Rifinitura del Wolfsberg all’Olimpico

20.00 – Conferenza stampa di Mohamed Sahli e un giocatore