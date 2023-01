Roma, Wijnaldum si allena in gruppo a due giorni dal match contro la Fiorentina

L'olandese è sceso in campo questa mattina insieme ai compagni. Il ritorno tra i convocati non sembra comunque essere imminente

Georginio Wijnaldum si è allenato in gruppo. Dopo una serie di allenamenti personalizzati tra campo e palestra, questa mattina il centrocampista olandese è tornato ad allenarsi con i compagni a due giorni dalla sfida di campionato contro la Fiorentina. Una prima fase di riscaldamento, poi accelerazioni e tiri in porta. Queste le esercitazioni svolte dall'ex Liverpool e PSG. Il recupero e la conseguente convocazione, non sembrano essere imminenti ma la sua presenza nell' allenamento odierno rappresenta sicuramente una notizia positiva per la Roma e per Josè Mourinho che non vede l'ora di riaverlo a disposizione.