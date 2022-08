Roma, Wijnaldum sceglie la terapia conservativa: niente operazione

I tempi di recuperano stimati sono intorno ai 3-4 mesi: previsto il ritorno dell'olandese in campo per il 2023

Wijnaldum non si opera. La Roma, l’Olanda e il Psg hanno scelto per l'olandese la terapia conservativa per recuperare dalla frattura composta alla tibia. I tempi di recupero, come già si era ipotizzato, si aggirano intorno ai 3-4 mesi. L’ex Liverpool, ritroverà quindi Mourinho e i suoi ad inizio 2023. Pinto però è già corso ai ripari: una nuova pedina a centrocampo sarà il prossimo acquisto necessario alla Roma .