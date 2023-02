Roma, Wijnaldum scalpita: “Tutto pronto per oggi. Si torna in azione”

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma in campionato. Quest'oggi i giallorossi affronteranno il Verona di Zaffaroni per proseguire la corsa al quarto posto e Georginio Wijnaldum, ha voluto caricare la squadra tramite i propri account social dopo la sconfitta europea contro il Salisburgo: "Torniamo all'azione. Tutto pronto per la partita di oggi. Daje". Il suo ritorno in campo dal primo minuto è sempre più vicino e anche oggi potrebbe scendere in campo nel finale di partita per mettere minuti nelle gambe come accaduto in Austria e al Via del Mare contro il Lecce.