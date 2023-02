Roma, Wijnaldum oggi torna in campo: test contro la Primavera a Trigoria

Il ritorno di Wijnaldum è ormai a un passo dopo l'esclusione concordata con Mourinho di due giorni fa. L'olandese era tornato tra i convocati contro la Cremonese e oggi tornerà finalmente in campo. È previsto a Trigoria un test amichevole contro la Primavera di Guidi. Testerà i suoi progressi e punta alla trasferta di Lecce. Se non dovesse partire col gruppo per il match di sabato, Gini ci sarà sicuramente il 19 contro il Verona. Con lui oggi giocheranno anche Llorente e Solbakken. I due nuovi acquisti hanno visto pochissimo il campo e proveranno a non sfigurare.