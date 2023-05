Roma, Wijnaldum: “La finale porta sensazioni diverse. Sarà sicuramente bello”

Georginio Wijnaldum ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Uefa alla viglia della finale di Europa League contro il Siviglia. L'olandese, protagonista insieme al compagno Smalling del format "Behind the Game", ha inizialmente parlato del suo modo di preparare le partite: "Sono una persona che fa quello che pensa sia meglio al momento perciò ogni preparazione alla partita per me è differente. Quando sei più piccolo, non hai tanta pressione sulle spalle. Non ci pensi molto e quindi sei più libero". L'olandese ha poi aggiunto: "Quando invece diventi più esperto, diventa più serio. La gente si aspetta di più da te e quindi la preparazione e i pensieri sono diversi ma ho ancora quello che avevo quando ho iniziato, la gioia. Quello che mi emoziona? Solo giocare una partita per tanta gente, per tanti bambini. Ci alleniamo ogni giorno della settimana solo per preparare la partita, e quando finalmente giochi, sei felice. Cerco solo di godermi la partita". Wijnaldum ha poi concluso con un pensiero sulla finale: "Questo è quello che faccio sempre sperando che finisca bene. La sensazione diversa perché ovviamente è una finale, e credo che nella tua vita, se sei fortunato ne giochi molte. Sono felice di scendere in campo, a prescindere che sia una finale o meno. Sarà bello, sicuramente".