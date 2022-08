Roma, Wijnaldum è in Olanda: porterà il gesso per circa tre settimane

Quella di Gini Wijnaldum è stata la prima vera tegola stagionale per Josè Mourinho che è dovuto correre ai ripari anche sul mercato. Il centrocampista olandese dovrà rimanere ai box fino al 2023 e per le prossime due o tre settimane rimarrà in Olanda. In questo periodo l'ex PSG e Liverpool dovrà indossare il gesso ortopedico per cercare di far guarire il prima possibile la frattura alla tibia rimediata in allenamento lo scorso 21 agosto.