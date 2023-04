Roma, Wijnaldum è l’uomo in più di Mourinho: Gini col Toro punta quota 50

L’entusiasmo estivo per l’arrivo di Wijnaldum è stato spazzato via dal terribile infortunio di metà agosto. Ma dopo tanta attesa i tifosi possono finalmente godersi l’ex PSG in forma. L’olandese è l’uomo in più di Mourinho e non è un caso che anche Dybala a gennaio non vedeva l’ora di averlo in campo. Lo Special One può contare su un jolly utile sia davanti che dietro. I suoi numeri contro la Sampdoria sono da top player. Oltre al gol e al rigore conquistato Gini ha completato l’85% dei passaggi, il 100% dei dribbling e di tackle vinti. Inoltre ha vinto 2 duelli aerei su 3 e ha dato una grossa mano in fase difensiva con due intercettazioni. Wijnaldum non è un giocatore ‘normale’.