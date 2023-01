Roma, Wijnaldum e Darboe a pranzo insieme in un ristorante della Capitale

Wijnaldum continua a lavorare per tornare a disposizione di Mourinho dopo l'infortunio alla tibia. Intanto in questi giorni sta visitando alcuni posti della capitale e va alla scoperta della cucina italiana. Qualche giorno è stato visto da alcuni tifosi a Piazza di Spagna, mentre oggi è stato a pranzo fuori in un locale su Via Nomentana insieme a Darboe. Anche il centrocampista gambiano a breve tornerà a disposizione del mister. Il classe 2001 si è rotto il crociato in un'amichevole estiva nel ritiro in Portogallo. Il proprietario del ristorante ha pubblicato la foto con i due calciatori e ha aggiunto: "Una foto stupenda per me che sono di fede giallorossa. Da una parte ormai, un amico, un fratello e un centrocampista fantastico (Darboe) e dall’altra un giocatore importante che spero possa rientrare presto in campo nella zona di campo che merita".