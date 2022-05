Roma, Volpato e Missori tra i vincitori del Primavera Best Awards – FOTO

Una stagione indimenticabile per i due ragazzi di Alberto De Rossi

Per Volpato quella in corso sarà una stagione indimenticabile. Oltre all'esordio in Serie A e al primo gol tra i professionisti, il campioncino italo-australiano è stato anche un grande protagonista della Roma Primavera contribuendo al primo posto dei ragazzi di De Rossi in campionato con 11 reti e 4 assist. Oggi il numero 10, gestito dall'agenzia di Francesco Totti, è stato premiato ai Primavera Best Awards. Al galà organizzato da Sportitalia al termine della regular season ha ricevuto il riconoscimento anche Missori, un altra colonna portante dei giovani giallorossi che già può vantare una presenza europea. Mourinho, infatti, lo ha fatto esordire nella gara casalinga contro lo Zorya in Conference League regalandogli anche il pallone a fine partita.