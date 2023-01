Roma, Viviano: “Nel botta e risposta tra Pinto e Mourinho, l’errore è del direttore”

Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare anche di Roma. L'ex portiere di Sampdoria e Bologna tra le tante, è entrato nel merito delle dichiarazioni rilasciate ieri da José Mourinho nel post partita del match di Coppa Italia vinto contro il Genoa: "Nella polemica tra Pinto e Mourinho, l'errore lo fa il general manager. Prima di parlare di quarto posto, dovrebbe avere un colloquio con l’allenatore altrimenti lo mette in difficoltà. Dalle sue parole potrebbe sembrare che sia stata costruita una squadra da Champions ma l’allenatore non ti ci riesce a portare". Queste il messaggio di Viviano che ha poi concluso parlando delle reali possibilità di vedere la Roma centrare l'obiettivo Champions League: "Non credo che la Roma per rosa debba per forza arrivare quarta, ma per gli investimenti fatti sì. Se non dovesse arrivare quarto, Mourinho avrebbe qualche responsabilità".