Roma-Vitesse, tifosi olandesi sfondano il cordone di steward. Panico all’Olimpico

Alcuni hanno cercato di scavalcare la vetrata, ma la situazione sembra essere sotto controllo

Il gol del vantaggio del Vitesse ha scatenato sin troppo i tifosi olandesi. Subito dopo la rete di Wittek infatti il nutrito gruppo di ultrà ha oltrepassato il cordone di steward avvicinandosi pericolosamente alla vetrata della curva Nord. Anche i tifosi della Roma a quel punto hanno provato ad avvicinarsi per entrare in contatto con gli olandesi. Alcuni di loro hanno provato anche a scavalcare la vetrata in basso. Per ora la situazione sembra tornata alla normalità.