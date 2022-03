Roma-Vitesse, mercoledì alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di Mourinho

Il tecnico portoghese parlerà alla vigilia del match con gli olandesi insieme ad un calciatore

Giovedì la Roma scenderà in campo alle 21 per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Mourinho parlerà alle 14.30 in conferenza stampa insieme ad un calciatore. I giallorossi devono difendere lo 0-1 maturato in Olanda. Alle 11.30 ci sarà la rifinitura della Roma, mentre alle 18 quella del Vitesse allo stadio Olimpico. Alle 17 parlerà Letsch.