Roma-Vitesse, le formazioni ufficiali di Mourinho e Letsch

Tornano Kumbulla e Mkhitarian. Zaniolo vince il ballottaggio con Felix

Manca poco al fischio d'inizio del ritorno degli ottavi di Conference League contro il Vitesse. Mourinho non pensa al derby e come promesso schiera i suoi uomini migliori. Davanti all'insostituibile Rui Patricio scenderanno in campo Smalling, Mancini e Kumbulla, al rientro in campo dopo aver saltato la trasferta di Udine. Stessa dinamica riguarda Mkhitaryan che riprende il suo posto a centrocampo. Insieme a lui questa volta ci sarà Veretout. Lo Special One non cambia nemmeno le fasce: giocheranno Maitland-Niles e Vina come all'andata. In avanti a vincere il ballottaggio per affrontare Abraham è stato Zaniolo. D'altronde lo Special One lo aveva praticamente annunciato in conferenza: "Perché Nicolò dovrebbe riposare? Ha riposato 25 minuti settimana scorsa" le sue parole. Letsch, dal canto suo, dovrà fare a meno dello squalificato Oroz e di Bero che è rimasto in Olanda. A loro posto giocheranno Buitink e Wittek. Come coppia d'attacco agiranno Openda e Grbic.