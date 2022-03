Roma-Vitesse, la moviola: ammoniti Ibanez, Zaniolo ed El Shaarawy

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico

La Roma scende in campo per staccare il biglietto dei quarti di Conference League. Si parte dalla vittoria dell'andata arrivata grazie al gol di Oliveira, oggi squalificato. Il direttore di gara è il rumeno Petrescu coadiuvato dagli assistenti Ghinguleac e Marica. Birsan è il quarto uomo. Il Var non è previsto e sarà inserito solo nella finale di Tirana.