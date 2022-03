Roma-Vitesse, i tifosi olandesi distruggono un bus dell’Atac

Dopo la partita di Conference League di ieri all'Olimpico, i fans della squadra ospite hanno preso il pullman destinato al loro trasporto

Non era partito con i migliori auspici, il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Roma e Vitesse. Prima gli scontri in un bar tra i tifosi, poi i sostenitori olandesi che cercano di scavalcare dopo il gol momentaneo che gli avrebbe garantito quantomeno i supplementari, ora le testimonianze di come gli stessi olandesi abbiano ridotto un autobus dell'Atac. Immagini che rimandano, in piccola parte, a quelle già viste nel 2015 con i tifosi dell'Ajax che avevano messo a ferro e fuoco la città prima della partita di Champions League.