Roma-Vitesse, da lunedì in vendita i biglietti per la sfida di ritorno

I giallorossi affronteranno i gialloneri olandesi negli ottavi della competizione. Dalla prossima settimana in vendita i tagliandi per la partita del 17 marzo

Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto ai propri tifosi che lunedì 28 febbraio alle 12.00 inizierà la vendita dei biglietti per Roma-Vitesse, match di ritorno degli ottavi di Conference League. I possessori di abbonamento, qualora avessero inoltrato la richiesta entro il termine massimo fissato dal club, riceveranno gratuitamente il biglietto come risarcimento per Roma-Cagliari dello scorso 16 gennaio, partita nella quale era stato consentito l'accesso allo stadio solo a 5 mila tifosi.