Roma, visite mediche per Azmoun: da valutare l’infortunio al polpaccio

Azmoun sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo essere atterrato a Ciampino, nella serata di ieri, oggi è tempo di visite mediche presso Villa Stuart. Secondo quanto riportato dall'Ansa, i test fisici sono fondamentali per capire le reali condizioni del giocatore che soffre di un infortunio al polpaccio sinistro. Le perplessità maggiori riguardo il suo acquisto, infatti, si basano sul fatto che l'ex Bayer Leverkusen è fermo ai box da fine luglio e ha saltato la maggior parte della preparazione pre stagione. Questo pomeriggio dovrebbe arrivare l'ufficialità che farà diventare Azmoun una nuovo tassello offensivo per Mourinho. Lo Special One, però, potrebbe averlo a disposizione solamente dopo la sosta per le nazionali. L'iraniano, intanto, in giornata sarà a Trigoria per incontrare i suoi nuovi compagni di squadra.