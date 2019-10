Roma, visite di controllo ok per Pellegrini e Diawara: ecco il punto della situazione

Lorenzo Pellegrini e Amadou Diawara scalpitano per tornare. Questa mattina entrambi i giallorossi hanno svolto una visita di controllo per valutare il recupero dai rispettivi infortuni (frattura del quinto metatarso del piede destro per il primo, lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro per il secondo). Come riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it, arrivano buone notizie per quanto riguarda il numero 7: Pellegrini tornerà a correre sul campo a partire dalla prossima settimana e, come previsto, sarà a disposizione di mister Fonseca tra fine novembre e inizio dicembre. Diawara, invece, tornerà ancora prima: il centrocampista guineano punta a rientrare subito dopo la sosta di novembre.