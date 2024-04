Roma, visita dei Club nell’hotel di Milano: presenti Kristensen, Huijsen e Ndicka

La Roma è atterrata in serata a Milano dopo aver svolto la rifinitura alle ore 12.30 a Trigoria. I giallorossi resteranno allo Sheraton (a due passi da San Siro) fino a sabato: De Rossi ha organizzato un mini ritiro e sabato partiranno dalla Lombardia verso Udine. Kristensen, Ndicka e Huijsen hanno scattato delle foto con i Club (Lodi, Bergamo e Milano) presenti: scatti e sorrisi per i tre difensori che domani non faranno parte della gara, ma sono partiti lo stesso con la squadra. Il danese e lo spagnolo sono fuori dalla lista Uefa mentre l'ivoriano è squalificato. Tutti e tre torneranno a disposizione per la tarsferta di Udine: match in programma domenica alle 18.