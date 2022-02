Roma, Vina: “Lavoriamo bene in campo per vincere”

Il difensore giallorosso ha parlato prima del match: "Vincere nonostante la classifica di quelli davanti"

Nell'immediato pre partita di Roma-Verona Matias Vina ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn: "Vincere nonostante la classifica di quelli davanti. È l'occasione per la Roma per rimettersi in gioco? Sì, guardiamo la partita della Juventus ma pensiamo a ciò che dobbiamo fare noi. Lavoriamo bene in campo per vincere, solo quello".