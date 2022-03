Roma, Vina convocato dall’Uruguay per le sfide contro Perù e Cile

Il laterale sinistro è stato convocato per le prossime partite della sua nazionale. Due match fondamentali per raggiungere la qualificazione al prossimo mondiale

Il terzino giallorosso Matias Vina, è stato convocato dal C.T dell'Uruguay Diego Alonso, per le prossime partite valide per le qualificazioni mondiali contro Perù e Cile. La Celeste occupa al momento il quarto posto in classifica, l'ultimo utile per staccare il pass per Qatar 2022, e queste due sfide sono degli autentici scontri diretti visto che a separarla dal Cile ci sono tre punti, mentre dal Perù solamente uno.