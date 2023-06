Roma, Villar verso il ritorno in Liguria: passi avanti del Genoa

Il centrocampista spagnolo, tornato da poco nella capitale dopo il prestito al Getafe, potrebbe essere pronto a ripartire. In Italia per lui un'altra destinazione ligure

Il futuro di Gonzalo Villar sembra essere sempre di nuovo vicino a Genova. Dopo il prestito nella prima parte della stagione alla Sampdoria che non è andato affatto bene, il centrocampista spagnolo potrebbe, infatti, tornare in Liguria. Secondo quando riportato da tuttomercatoweb.com, il classe 98 avrebbe ricevuto un sondaggio proprio dal Genoa. Villar è appena tornato nella Capitale dal Getafe, dove ha chiuso sempre a titolo temporaneo il 2022-2023. In cerca di una nuova destinazione, la squadra ligure è quella che al momento avrebbe fatto più passi in avanti nei confronti del centrocampista.