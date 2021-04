Roma, Villar si rilancia: “Pronto per Manchester” – FOTO

Tanta voglia di mettersi alle spalle un periodo negativo. Gonzalo Villar vuole riprendersi la Roma e punta a farlo già a partire dalla semifinale di andata di Europa League con il Manchester United. Il centrocampista spagnolo ha sfruttato i...

