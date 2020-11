Roma, Villar punzecchia Zaniolo: “Forte con la palla, scarso a Fifa” – FOTO

In attesa di ritrovarsi e di allenarsi insieme tra le mura di Trigoria, Zaniolo e Villar hanno duettano simpaticamente sui social. Il numero 22 romanista ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto dell’esultanza in quel Roma-Porto del 2019, partita in cui siglò una doppietta storia diventando il più giovane italiano a segnare due gol in una gara di Champions, commentando poi così: “Non servono descrizioni“. A guastare simpaticamente l’emotività del post è intervenuto Villar: “Troppo forte con la palla fra, ma veramente scarso a Fifa“. Entrambi infatti sono grandissimi amanti dei videogame e non mancano di mostrare la loro passione sui propri canali social.