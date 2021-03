Roma, Villar non molla: “Forti di testa, adesso restiamo uniti” – FOTO

L’ingresso in campo di Villar non ha cambiato le sorti della Roma ieri, ma ha fatto domandare a più di qualcuno come mai lo spagnolo non si stato schierato dall’inizio. La sconfitta con il Napoli spacca ancora una volta l’ambiente e anche lo spogliatoio trema. Il numero 14 sui social ha provato a dare un segnale a tifosi e compagni: “Forti di testa e tutti insieme adesso”. Dopo la sosta la Roma si giocherà le ultime chance di andare in Champions. L’8 e il 15 aprile inoltre ci saranno i quarti di finale di Europa League contro l’Ajax. Una sfida da non sbagliare.