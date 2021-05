Roma, Villar nella top 11 Opta dei migliori Under 23 della Serie A – FOTO

Lo spagnolo è stato tra i giovani più in vista in un campionato iniziato bene e concluso da riserva

Gonzalo Villar tra i migliori Under 23 della Serie A. Il noto portale statistico Opta ha inserito lo spagnolo della Roma nella top 11 dei migliori giovani del nostro campionato, al fianco di protagonisti della stagione come Vlahovic, Romero e Locatelli. La stagione dell'ex Elche era iniziata nel migliore dei modi, con il posto da titolare fisso conquistato a suon di grandi prestazioni. Poi, il lento calo fino alle ultime giornate, in cui è stato costretto a sedersi spesso in panchina. Un'involuzione che ha in parte cancellato quanto di buono fatto vedere nella prima fase del campionato. Villar ha collezionato in tutto 33 presente in Serie A, fornendo anche un assist.