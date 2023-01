Villar: “Mourinho? Meglio tacere. A Roma esperienza fantastica fino al suo arrivo”

Gonzalo Villar è tornato a parlare di Roma. Il centrocampista spagnolo, di nuovo al Getafe dopo l'esperienza negativa alla Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Cope. Tra gli argomenti trattati anche gli anni trascorsi in giallorosso: "E' stata un'esperienza fantastica, sino a quando non è arrivata una persona che tutti conosciamo". Queste le prime parole di Villar, che lancia dunque una stoccata a José Mourinho senza però mai nominarlo. Il classe '98 ha poi aggiunto: "Non voglio parlare molto di lui, preferisco tacere. Dopo il suo arrivo la mia avventura con la Roma si è interrotta e ciò mi ha portato a situazioni difficili". Poi sulla parentesi a Genova ha commentato: "E' stato abbastanza complesso. A livello personale ho giocato tanto, ma la situazione finanziaria era complicata, non venivo pagato da diversi mesi. E' stata la situazione più difficile che abbia vissuto nel calcio professionistico".