Roma, Villar e Perez: “Felici per gli ottavi”. Spinazzola: “Ma c’è tanta strada da fare” – FOTO

Missione compiuta. La Roma si qualifica agli ottavi di finale di Europa League eliminando il Gent grazie alla vittoria dell’andata e al pareggio di stasera. In Belgio era un match insidioso per i giallorossi, a cui è bastato il gol di Kluivert pochi minuti dopo il vantaggio di casa. Un traguardo importante per la squadra di Fonseca, soprattutto in un momento del genere, dove c’è bisogno di ritrovare certezze. Nel postpartita i calciatori della Roma hanno condiviso la propria soddisfazione sui social. “Felice per il passaggio agli ottavi e per il mio debutto in Europa League”, le parole di Gonzalo Villar, entrato nel finale. Guarda al futuro, invece, Leonardo Spinazzola: “Ottavi conquistati, ma c’è ancora tanta strada da fare. Ora testa al campionato”.