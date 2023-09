Roma verso Tiraspol: Pellegrini recupera, prudenza per Aouar e Smalling

La Roma godrà oggi di un giorno di riposo prima di preparare la trasferta in Moldavia, a Tiraspol, per il debutto in Europa League. Mourinho non potrà permettersi troppo turn over

L'Empoli è archiviato, con 7 gol che non si vedevano da questi parti dal 2006. La Roma godrà oggi di un giorno di riposo prima di preparare la trasferta in Moldavia, a Tiraspol, per il debutto in Europa League. Il turn over è necessario, ma Mourinho non avrà troppo l'imbarazzo della scelta in un paio di reparti. Tra i giocatori in forte dubbio c'è infatti Aouar. L'algerino, a sorpresa in tribuna ieri, sembra abbia avvertito dei dolori muscolari nella mattinata di ieri. Sulla via de ritorno invece Pellegrini che dopo aver abbandonato il ritiro a Coverciano durante la pausa nazionali, per un problema ai flessori, dovrebbe smaltire definitivamente in vista della trasferta con lo Sheriff Tiraspol. In difesa difficilmente si vedrà Smalling che mette nel mirino la trasferta di domenica col Torino. Ricordiamo, infine, che Azmoun e Kristensen non potranno giocare in quanto esclusi dalla lista Uefa.