Roma-Verona, Zaniolo va in tribuna. Convocati quattro giocatori dalla Primavera

Oltre alle nove assenze annunciate ieri da Mourinho diventa ufficiale anche l'indisponibilità di Zaniolo. Il numero 22 ha provato fino all'ultimo a recuperare dal problema al quadricipite. Ieri ha rinunciato anche alla rifinitura per svolgere da solo un lavoro più leggero in modo da non stressare il muscolo. Tutto inutile. Lo Special One sperava di averlo almeno tra i disponibili per impiegarlo a partita in corso, ma così non sarà. Ci penserà Afena-Gyan a fare coppia al suo posto con Abraham.