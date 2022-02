Roma-Verona, torna a parlare Tudor: “Meritavamo i tre punti, abbiamo dominato”

Dopo il pareggio e l'espulsione di Mourinho all'Olimpico, il tecnico degli scaligeri torna a parlare del match contro lo Special

L'ultimo match di Mourinho contro il Verona ha suscitato grandi polemiche nel finale, in modo particolare ha alimentato la piazza l'espulsione dello Special One da parte arbitro Pairetto. Sulla partita è tornato a parlare il tecnico degli scaligeri Igor Tudor durante la conferenza stampa di preparazione della sua sfida contro il Venezia in programma domani alle ore 15:00. Ecco le sue parole: “Penso che abbiamo fatto una grande gara a Roma, poi i cambi uno li può sbagliare o no. Loro non ci hanno creato nemmeno un’occasione, questa è la cosa importante: hanno segnato su due calci d’angolo. Avremmo meritato i tre punti, perché abbiamo dominato. La gente magari pensa che sia normale, invece per me è una grandissima cosa. La gente crede che sia normale, banale. Tocca a voi giornalisti non prenderla come una cosa non scontata, perché il tifoso può vivere di pancia”.