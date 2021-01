Roma-Verona, Spinazzola esulta: “Determinati a indirizzarla, tenaci a farla nostra” – FOTO

La Roma domina il Verona all’Olimpico. Ai giallorossi basta il primo tempo per chiudere la partita con l’Hellas e accorciare nuovamente su Inter e Milan al primo posto. Una prestazione convincente, che non può che far uscire dal campo felici i giocatori della Roma: “Determinati a indirizzarla. Tenaci a farla nostra. Daje!”, ha scritto Leonardo Spinazzola su Instagram. Anche Riccardo Calafiori, tornato tra i convocati ma rimasto in panchina oggi, ha festeggiato sui social: “Grandissimi ragazzi!”