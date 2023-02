Roma-Verona, si rivede Karsdorp dall’inizio: mancava da più di 3 mesi

In casa Roma si chiude definitivamente la vicenda Rick Karsdorp. L'olandese già nella sfida di giovedì contro il Salisburgo era andato in panchina (senza però scendere in campo) mentre questa sera partirà partire titolare più di tre mesi dopo l'ultima volta. Si tratta della prima volta in campo dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, quando la sua prestazione da subentrato aveva mandato su tutte le furie Mourinho che nel post partita lo aveva definito "traditore". L'ultima dal primo minuto risaliva addirittura al 6 novembre nel derby perso contro la Lazio. L'ex Feyenoord prenderà il posto di Celik sulla corsia di destra con Spinazzola dalla parte opposta. Prima da titolare anche per Solbakken dopo gli spezzoni di partita contro Fiorentina, Spezia e Lecce.