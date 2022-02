Roma-Verona, presenti Totti e De Rossi all’Olimpico

News as roma: tutte le notizie

Gli ex capitani giallorossi in tribuna per sostenere la squadra di Mourinho

Redazione

Nel match Roma-Verona, valido per la 26esima di campionato allo stadio Olimpico presenti Totti e De Rossi a sostenere la squadra di Mourinho. Lo storico numero 10 assiste alla quarta partita dei giallorossi in stagione ospite della società, l'ultima contro il Genoa. Poco fortunato Francesco che fino a questo momento non ha visto ancora vincere la squadra. Due le sconfitte, con Juventus e Inter e il pareggio con la formazione di Blessin.