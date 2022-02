Roma, per la prima volta in Serie A vanno in gol due giocatori nati dopo il 2002

Volpato e Bove salvano la squadra di Mourinho dalla decima sconfitta in campionato

Serata amara per la Roma che non va oltre il 2-2 contro il Verona. Partita da ricordare per i due prodotti della Primavera di De Rossi. I giallorossi hanno recuperato la gara grazie alle reti dei ragazzi del vivaio. Volpato e Bove hanno trovato il primo gol in carriera e hanno già scritto un record. Per la prima volta in una gara di Serie A vanno a segno due marcatori nati dopo il 2002. Inoltre, l'autore del gol dell'1-2 è diventato il più giovane marcatore in questo campionato, lo segue il suo compagno di squadra Felix.