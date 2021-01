Roma-Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Stasera, alle 20.45 allo stadio Olimpico, va in scena il posticipo della 20esima giornata di Serie A tra Roma e Verona. I giallorossi, dopo la vittoria last minute ottenuta nell’ultimo turno con lo Spezia, puntano a confermare i segnali confortanti mostrati. Servirà attenzione massima contro gli uomini di Juric, che nel corso della stagione, affrontando tutte le big del campionato, sono incappati in una sconfitta soltanto con l’Inter. Per dirigere la gara designato il signor Piccinini.

Roma-Verona: le probabili formazioni

Mister Fonseca sorride per il recupero di Mkhitaryan: l’armeno ha smaltito i problemi fisici e sarà titolare sulla trequarti al fianco di Pellegrini dietro a Mayoral. In porta ancora Pau Lopez, mentre nella linea difensiva a 3 Mancini rientra dalla squalifica e prende il posto di Kumbulla per affiancare Smalling e Ibanez. Nessuna novità a centrocampo: sugli esterni Karsdorp e Spinazzola, in mediana coppia Villar-Veretout.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Roma-Spezia: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Verona sarà trasmessa dalle 20.45 di sabato 23 gennaio in diretta su Sky Sport Serie A sui canali 202 e 249 del satellite (473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport canale 251 del satellite. Il match sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.