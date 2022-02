Roma-Verona, Mourinho furioso in panchina: espulso nel finale

Special One innervosito dalla perdita di tempo di Caprari

Tensione alta all'Olimpico dove la Roma è sotto di un gol contro il Verona. Mourinho, come al suo solito, vive la partita con tutto se stesso partecipando con nervosismo dall'area tecnica. Dopo un fallo fischiato agli ospiti nei pressi dell'area di rigore, la palla finisce tra i piedi dello Special One che senza pensarci due volte ha raccolto il pallone scaraventandolo con un calcio verso la tribuna alle proprie spalle, arrabbiato per la perdita del tempo di Caprari rimasto a terra con i crampi. Pairetto si è poi avvicinato per calmare il tecnico minacciando una sanzione. Sanzione che poi è effettivamente arrivata con l'espulsione al 90' per le polemiche troppo plateali (il portoghese ha mimato un telefono al direttore di gara). Dopo il cartellino rosso Mourinho si è diretto verso l'arbitro e ci sono volute due persone per trattenerlo. Prima di abbandonare il campo ha stretto la mano a Tudor.