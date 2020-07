Roma-Verona, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo i due successi con Parma e Verona, la Roma cerca il tris contro l’Hellas Verona (mercoledì alle 21.45 allo stadio Olimpico). La 33^ giornata, infatti, servirà ai giallorossi a confermare il quinto posto in solitaria dopo il pari di ieri tra Napoli e Milan. Sfumato ormai l’ingresso in Champions dal campionato, al club capitolino non resta che centrare l’Europa League evitando i play off e arrivare nel miglior modo possibile all’appuntamento europeo di agosto con il Siviglia.

Roma-Verona, le probabili formazioni

Fonseca ritrova Mkhitaryan e Cristante, squalificati nell’ultima partita con il Brescia, mentre restano indisponibili Santon e Smalling. Il tecnico portoghese, inoltre, non dovrebbe cambiare il modulo puntando ancora sul 3-4-2-1. In porta tornerà Pau Lopez, mentre in difesa sono confermati Ibanez e Mancini con al centro Cristante e non Fazio. Linea mediana bloccata con la coppia Veretout-Diawara, mentre sugli esterni spazio a Zappacosta (destra) e Spinazzola (sinistra). Sulla trequarti Pellegrini e Mkhitaryan, in attacco Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski

Roma-Verona, dove vedere la partita in tv e streaming

Roma-Verona sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.